Банкротство ИП в 2024 году — как устроена процедура

Деятельность индивидуального предпринимателя (ИП) связана со множеством рисков. Если по каким-либо причинам бизнесмен больше не в состоянии исполнять свои финансовые обязательства, он может запустить процедуру банкротства. О том, как это сделать, читайте в материале «Известий».

Что такое банкротство ИП в 2024 году

На языке юридических терминов банкротство также называют несостоятельностью. Это невозможность должника (физического лица, ИП, юридического лица) заплатить кредиторам, рассчитаться с контрагентами, выдать зарплату работникам и погасить иные текущие платежи.

Решение о признании кого-либо банкротом принимает арбитражный суд или МФЦ. В результате часть долгов предпринимателя будет списана или погашена за счет продажи имущества.

Существует два типа банкротства: добровольное и принудительное. В первом случае ИП самостоятельно инициирует эту процедуру в судебном или внесудебном порядке. Сделать это можно, если общая сумма долгов превысила 50 тыс. рублей. Во втором случае заявление о банкротстве подают кредиторы, которые не получили деньги в обещанный срок. Общая сумма задолженности при этом должна составлять более 500 тыс. рублей, а задержка платежей — более трех месяцев.

Пока долг не превышает 500 тыс. рублей, предприниматель может самостоятельно решать, нужно ли ему проходить процедуру банкротства. Если задолженность превысила указанный лимит и за три месяца ее не удалось погасить, ИП обязан начать эту процедуру по закону. Сделать это необходимо в течение 30 дней с момента, когда стало очевидно, что рассчитаться с кредиторами не получится. Иначе предприниматель будет оштрафован на 5-10 тыс. рублей.

При сумме долга менее 500 тыс. рублей инициировать банкротство можно в упрощенном порядке через МФЦ. В противном случае придется обратиться в суд.

Банкротство ИП через МФЦ в 2024 году

Физические лица с небольшими задолженностями могут объявить о банкротстве через МФЦ. В таком случае процедура будет бесплатной и пройдет без вмешательства финансового управляющего. Однако это возможно только при одновременном соблюдении двух условий:

общая сумма долга более 50 тыс. рублей и менее 500 тыс. рублей;

наличие хотя бы одного приостановленного исполнительного производства.

В последнем пункте подразумевается, что кредитор уже обращался в суд, чтобы вернуть деньги, но судебные приставы не нашли у должника имущества, которое можно было бы реализовать в пользу заемщика. В связи с этим процесс был заморожен. Если после этого в отношении ИП вновь начали исполнительное производство, воспользоваться упрощенной схемой банкротства не удастся.

Чтобы инициировать процедуру, предприниматель должен прийти в МФЦ с паспортом и заполнить заявление о банкротстве. В нем также указываются все кредиторы и сумма долга для каждого из них. В течение трех дней сотрудники многофункционального центра проверят ИП на соответствие установленным условиям и уведомят все стороны о начале процедуры.

После этого в течение полугода кредиторы могут сообщить о неучтенном имуществе должника. Если эти сведения подтвердятся, дело о банкротстве будет передано в суд. В противном случае предпринимателя признают банкротом, а его долги будут списаны.

Банкротство ИП через суд в 2024 году

Процедура признания индивидуального предпринимателя банкротом через суд состоит из нескольких этапов и требует дополнительных финансовых вложений. За 15 дней до ее начала ИП обязан сообщить о своем намерении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Это нужно для того, чтобы потенциальные кредиторы и партнеры бизнесмена имели данные о его банкротстве.

Чтобы начать процедуру, предпринимателю необходимо обратиться в арбитражный суд по месту постоянной регистрации. К заявлению потребуется приложить следующие документы:

выписку из ЕГРИП;

список всех кредиторов и задолженностей;

опись имущества и документы, подтверждающие право собственности (выписка из ЕГРН, документы на машину, банковские выписки и т.д.);

справка о доходах и уплаченных налогах за последние три года;

свидетельства о покупке и продаже имущества за последние три года;

свидетельство о браке и разводе при наличии;

свидетельство о рождении или усыновлении ребенка.

В течение пяти дней суд проверит документы. Если пакет окажется неполным или в нем обнаружат ошибки, подавать заявление придется заново. После успешной проверки будет назначено заседание, на котором решат, нужно ли проводить процедуру банкротства.

Делами о банкротстве, которые рассматривают в суде, занимается финансовый управляющий. Он ведет учет имущества должника, проверяет его доходы и последние сделки, организует торги, общается с кредиторами. Формально предприниматель может выбрать только саморегулирующуюся организацию (СРО), а специалиста назначает суд. Однако на деле ИП заранее договаривается с управляющим, а он принимает заявку внутри своей организации.

В зависимости от суммы долга, а также наличия у предпринимателя доходов и имущества специалист может предложить два варианта развития событий.

Если у ИП имеется постоянный источник дохода, возможны реструктуризация или рефинансирование долга. Предприниматель и кредитор договорятся об изменении сроков и сумм платежей, кредитных каникулах или других способах возвращения займа. В таком случае банкротом бизнесмена не признают.

Если составить план реструктуризации не удастся, предприниматель получит статус банкрота, а его имущество продадут на торгах в пользу кредиторов. Остатки долгов по кредитам, задолженностей перед контрагентами и физическими лицами (кроме сотрудников), а также неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов спишут.

Кроме того, на любом этапе судебного разбирательства стороны могут заключить мировое соглашение. В таком случае дело будет завершено досрочно.

Какие долги нельзя списать при банкротстве ИП в 2024 году

Банкротство подразумевает списание части долгов, которые предприниматель не может вернуть. Однако это не означает полное освобождение от финансовой ответственности. Согласно закону, в силе остаются требования по:

алиментам;

невыплаченным зарплатам и выходным пособиям;

расходам на оформление банкротства;

штрафам за административные и уголовные правонарушения;

возмещению морального и материального ущерба;

компенсациям по сделкам, которые были признаны недействительными;

коммунальным платежам, налогам и другим расходам, которые возникли во время проведения процедуры банкротства.

Все эти финансовые обязательства сохранятся за предпринимателем даже если суд признает его банкротом.

Какое имущество продадут при банкротстве ИП в 2024 году

Индивидуальный предприниматель является физическим лицом, поэтому в случае его банкротства для погашения долга может быть использовано личное имущество, в том числе то, которое не использовалось в профессиональной деятельности. Чаще всего речь идет о недвижимости, транспорте, предметах роскоши, ценных бумагах, банковских счетах и т.д.

Список предметов, которые отправятся на торги, составляет финансовый управляющий, он же производит оценку. При этом может учитываться также имущество, которое передали заинтересованным лицам до начала процедуры. Например, если должник подарил машину родственнику. В таком случае сделка будет признана недействительной, а автомобиль продан.

Тем не менее, не всё имущество допускается использовать для погашения долга. Запрещено выставлять на торги:

единственное жилье, если оно не является роскошным и не находится в ипотеке;

предметы повседневного быта, например, одежду, обувь, посуду, чайник и т.д.;

имущество стоимостью до 10 тыс. рублей, если оно необходимо для работы;

племенной скот, домашних животных, семена, которые не используются в профессиональной деятельности;

транспорт и другое имущество, которое необходимо должнику в связи с инвалидностью;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки.

С полным списком имущества, которое нельзя реализовать в счет долга, можно ознакомиться в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

Сколько стоит банкротство ИП в 2024 году

Внесудебная процедура банкротства индивидуального предпринимателя занимает около полугода. При этом она полностью бесплатна, никаких пошлин или расходов не потребуется.

Оформление банкротства через суд занимает примерно 1–1,5 года. При этом должнику потребуется заплатить госпошлину в размере 300 рублей, депозит для финансового управляющего — 25 тыс. рублей, а также оплатить публикации о банкротстве в газете «Коммерсант» (около 10 тыс. рублей) и в ЕФРСБ (около 450 рублей).

Помимо этого стоит учитывать расходы на отправку документов заказными письмами, стоимость оформления документов, оценку имущества, организацию торгов и оплату услуг управляющего (7-10% от проданного имущества).

Последствия банкротства для ИП в 2024 году

Несмотря на то, что банкротство позволяет снизить долговую нагрузку на предпринимателя, эта процедура имеет ряд неприятных последствий.

Так, в течение пяти лет после завершения судебного разбирательства гражданин обязан уведомлять своих потенциальных кредиторов о банкротстве. Это существенно усложняет процесс оформления кредитов, так как для банков такие клиенты представляют серьезный риск.

Кроме того, в течение пяти лет предпринимателю запрещается занимать руководящие должности в компаниях и в течение 10 лет — в кредитных организациях. Также в ближайшие пять лет после признания банкротства не получится зарегистрировать новое ИП.

Чтобы избежать последнего ограничения, бизнесмен может ликвидировать ИП и пройти процедуру банкротства как физическое лицо. В таком случае после окончания судебного процесса он снова сможет заняться бизнесом.

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