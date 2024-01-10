Брошенный самолет вывезли с берега реки в Якутии по требованию прокуратуры
Самолет Ан-26-100, совершивший жесткую посадку на берегу реки Индигирки в Якутии семь лет назад, вывезли из водоохранной зоны. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на информацию прокуратуры республики.
Инцидент с пассажирским самолетом произошел в октябре 2016 года в поселке Белая Гора Абыйского района. Из-за плохой видимости и сильного бокового ветра борт приземлился в 400 м от взлетно-посадочной полосы. Самолет лишился одного из винтов, у него частично разрушена носовая часть. Никто из 27 пассажиров не пострадал.
В течение семи лет борт находился в водоохранной зоне. По данным прокуратуры, самолет представлял угрозу причинения ущерба природной среде. После вмешательства правоохранительных органов борт был вывезен с берега реки.