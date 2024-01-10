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Певец Эдуард Шарлот извинился перед россиянами в суде

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Фото:ТАСС/Альберт Дзень
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Певец Эдуард Шарлот в Самарском областном суде извинился перед гражданами РФ и президентом страны Владимиром Путиным за свои поступки. Об этом 10 января сообщило «РИА Новости».

Певец сказал, что на Путина, чей портрет он разорвал в одном из своих видеороликов, он не таит никакой злобы. Более того, он считает президента человеком с большой буквы.

«Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе. <...> Прошу у вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — заявил он.

Шарлот также принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, ветеранам Великой Отечественной войны и россиянам в целом.

Идею поджечь паспорт гражданина РФ певец назвал идиотской. По его словам, он пошел на это «в пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой». «Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство», — заключил Шарлот.

Суд 10 января рассматривал запрос стороны защиты певца об изменении меры пресечения Шарлоту с пребывания в СИЗО на домашний арест. По данным стороны защиты, под домашним арестом певец сможет создавать произведения, чтобы «искупить вину». Однако суд отклонил запрос адвоката.

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Певец был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Пулково 22 ноября, куда он прилетел из Еревана. Причиной разбирательства стал видеоролик, на котором Шарлот, пока был в Армении, демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. После этого он принес извинения за свой поступок.

В тот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

Позднее Шарлот заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.

Шарлот был этапирован в Самару 30 ноября, в отношении него возбуждено три уголовных дела — по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). 2 декабря суд заключил певца под стражу до 24 января 2024 года. После этого, 6 декабря, Шарлот обжаловал свой арест.

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