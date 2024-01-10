Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»

Программу «Земский учитель», которая должна была закончится в 2024 году, продлят до 2030 года, заявил 10 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественниками в Анадыре.

Глава государства отметил, что на Чукотке участникам программы выплачивают больше, чем в целом по стране.

«Она у нас отфинансирована чуть лучше, чем в среднем по стране, побольше, имею в виду, что здесь и жизнь дороже, 2 млн [рублей] мы земскому учителю как бы выплачиваем по этой программе. И, конечно, ее нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована», — сказал президент.

По программе педагоги, посвятившие себя обучению детей из отдаленных населенных пунктов, могут получить компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. Участники выбираются путем конкурсного отбора. Победитель подписывает контракт с сельской школой и получает в качестве поощрения выплату в размере 1 млн рублей, а в Дальневосточном федеральном округе — 2 млн рублей.

Список населенных пунктов, школ и вакансий размещен на сайте «Земский учитель». В банке вакансий можно выбрать регион, населенный пункт, учебное учреждение и дисциплину, которую учитель хотел бы вести.