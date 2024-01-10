Житель Благовещенска отдал телефонным мошенникам почти 4 млн рублей

В Благовещенске полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 47-летнего горожанина. Мужчина лишился больше 3,98 млн рублей.

По словам потерпевшего, в декабре ему позвонил незнакомец, который предложил получить доход от инвестиций. Амурчанин заинтересовался предложением, в связи с чем собеседник прислал ему ссылку для регистрации в приложении, пишет ИА PriamurMedia. В ходе общения с мошенниками мужчина переводил на посторонние счета деньги, часть средств была оформлена в кредит. Получив крупную сумму, лжеброкеры перестали выходить на связь.

Аналогичным образом мошенники обманули 51-летнего жителя Благовещенска. Он перечислил на посторонние счета больше 1,9 млн рублей. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

За минувшие сутки в отделы полиции поступило девять заявлений о различных мошенничествах. Общий ущерб граждан составил порядка 8 млн рублей.

В Тольятти мошенники обманули двух женщин. От имени банка они предлагали потерпевшим высокий доход от ведения финансовых операций. Ущерб составил около 1,8 млн рублей.