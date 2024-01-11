Около 30% россиян достигли поставленных на год карьерных целей

Только 32% россиян всегда достигают профессиональных и карьерных целей, поставленных на год. Об этом говорится в результатах исследования Русской Школы Управления, с которыми ознакомились «Известия» 10 января.

Среди опрошенных сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса 58% всегда ставят цели на год, 36% придумывают цели иногда и всего 6% никогда не ставят цели на 12 месяцев.

При этом 8% респондентов обычно не могут реализовать задуманное, 60% — лишь иногда достигают целей, 32% — всегда добиваются желаемого.

Среди самых популярных инструментов и техник, которые применяются при постановке целей: составление плана (такой вариант назвали 47% ответивших на вопрос), методы визуализации (29%), загадывание желания в новогоднюю ночь (17%).

Россияне также рассказали и о причинах, по которым им не удается достигнуть целей. Так, у 61% респондентов меняются приоритеты, у 58% не хватает материальных или временных ресурсов, у 36% опрошенных не хватает знаний и навыков, необходимых для достижения цели, у 19% нет конкретного плана, у 15% нет мотивации, и только 5% обычно забывают о загаданном.

«В декабре и январе многие ставят цели и дают себе обещание добиться большего в новом году, однако на практике добиться этого непросто. Путь к достижению цели всегда связан с преодолением себя и мобилизацией всех возможных ресурсов. Особенно когда речь идет о карьере или бизнесе. Поэтому важно подойти к постановке целей максимально серьезно: продумать четкий план действий, поработать с самомотивацией и подтянуть необходимые знания и навыки, которые помогут реализовать задуманное. Всё это серьезно повысит шансы на успех», — рассказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Ранее, 5 декабря сообщалось, что, согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в 2024 году 57% россиян готовы поменять место трудоустройства, 50% — профессию. Среди критериев, по которым респонденты готовы выбирать новую работу, лидируют высокая зарплата и финансовое вознаграждение (так указали 83% опрошенных). Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).