Путин рассказал о своих впечатлениях о первой поездке на Чукотку
Президент РФ Владимир Путин рассказал 10 января жителям Анадыря о своих впечатлениях о поездке на Чукотку.
«Лучше один раз увидеть, чем один раз услышать. По бумагам и так всё ясно, но, когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание», — сказал глава государства.
По словам российского лидера, во время поездки по городу становится более понятным, как люди живут в регионе.
Ранее в этот день Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку. Президент впервые посетил этот регион страны. Кроме того, этот визит стал первой поездкой главы государства в 2024 году. Он не раз отмечал, что хотел бы побывать на Чукотке.
В аэропорту Анадыря Путина ожидали спецавтомобили «Хищник», которые предназначены для езды по снегу.
В ходе своего визита президент посетил круглогодичную теплицу в Анадыре, где ему провели экскурсию. Главе государства показали, как в суровом климате выращивают овощи.