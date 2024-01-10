Последствия циклона ликвидируют в Тверской области

В Тверской области ремонтные бригады ликвидируют последствия интенсивных снегопадов, которые обрушились на регион в ночь на 10 января. Резкие скачки температуры воздуха привели к образованию отложений гололеда и мокрого снега на деревьях и проводах ЛЭП.

В зоне особого риска оказались Бежецкий, Калининский, Вышневолоцкий, Кашинский, Максатихинский, Лесной, Удомельский районы области.

Над устранением локальных нарушений работают в режиме полной мобилизации энергетики филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго». В восстановительных работах участвуют 84 специалиста и 36 единиц спецтехники.

В регионе функционирует оперативный штаб, который координирует ход мероприятий. Работы продолжаются до сих пор. В Максатихинском, Удомельском и Вышневолоцком муниципальных образованиях организованы мобильные группы для работы с потребителями. Такой же пункт открыли в селе Лесное. Желающие могут оставить заявки на проведение необходимых работ и узнать о том, как идет восстановление электроснабжения, пишут «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в столичном регионе с 10 по 12 января ожидаются резкие скачки атмосферного давления. К норме оно вернется только к субботе. Это связано с перемещением по территории Центрального федерального округа атлантического циклона.