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В Малайзии обвинили США в поддержке Украины ради собственной выгоды

Eurasia Review: США нужен конфликт на Украине ради собственной выгоды
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Фото: Global Look Press/IMAGO/M10s
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Соединенные Штаты желают продолжения конфликта на Украине для подрыва международных позиций России и обеспечения прибылью своей оборонной промышленности. Об этом 10 января написал в журнале Eurasia Review малайзийский политолог Лим Тек Ги.

По его мнению, таким образом власти США фактически продолжают вести холодную войну против РФ, тогда как американскую общественность держат в неведении о причинах начала украинских событий. Главной из них эксперт назвал обещание НАТО не расширяться на восток, которое альянс в итоге не сдержал.

Кроме того, происходящее приносит огромную прибыль американской оружейной промышленности и военным подрядчикам, отметил Ги.

В этой связи он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена уже предоставила Киеву более $44 млрд военной помощи, а суммарно потратила на поддержку правительства украинского президента Владимира Зеленского более $75 млрд.

Также политолог указал на попытки США воспрепятствовать российско-китайскому сотрудничеству. По его мнению, Белый дом хотел бы, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, а Китай таким образом лишился ключевого стратегического союзника. Вместо этого союз России и Китая укрепился до беспрецедентного уровня, резюмировал эксперт.

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Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что проблемы граждан США связаны не с происходящим на Украине или Ближнем Востоке, а с действиями политиков в Белом доме.

Ранее, 7 января, спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Джонсон призвал администрацию президента страны Джо Байдена пояснить, в чем заключается американская стратегия в отношении Украины, особенно в условиях увеличивающегося госдолга.

Тогда же Макгрегор, в свою очередь, назвал власти Соединенных Штатов и Зеленского оторванными от реальности.

5 января газета Daily Express отметила приходящее к представителям американских политических кругов осознание, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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