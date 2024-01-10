Глава МО Британии заявил об отражении крупнейшей атаки хуситов в Красном море

Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения «Ансар Алла» йеменских хуситов в Красном море. Об этом 10 января сообщил глава британского оборонного ведомства Грант Шаппс в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Ночью (британский корабль. — Ред.) HMS DIAMOND вместе с военными кораблями США успешно отразил крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов», — говорится в сообщении.

Корабль ВМС Великобритании задействовал ракеты Sea Viper и свои орудия, уничтожив множество ударных беспилотников хуситов. При этом само судно повреждений не получило.

Ранее, 8 января, представитель главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что страны Евросоюза на этой неделе обсудят возможность создания своей военной миссии в Красном море. По словам Стано, обсуждение данной меры состоится ближе к концу недели.

До этого, 7 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за атак со стороны мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море были затронуты интересы более чем 40 стран и нарушено почти 20% мировых морских перевозок.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 декабря объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы. В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 декабря сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

Йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям связанные с Израилем, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.