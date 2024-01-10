Полиция Непала задержала «мальчика Будду» за изнасилование последователей

Полиция Непала спустя несколько лет поисков задержала обвиняемого в сексуальном насилии над последователями «духовного лидера» Раму Бахадура Бомджана, известного как «мальчик Будда». Об этом во вторник, 9 января, сообщила газета The Katmandu Post.

«Во вторник группа Центрального бюро расследований арестовала Рама Бахадура Бомджана, скандального «духовного лидера», — написало издание, уточнив, что мужчину арестовали в доме в Будханилканте, Катманду.

Правоохранители разыскивали его по ряду обвинений, включая изнасилование 15-летней девочки в начале августа 2016 года, сексуальную эксплуатацию последователей и причастность к исчезновению четырех человек. Katmandu Post отмечает, что Бомджана также угрожал изнасилованной девочке в случае придания ею инцидента огласке.

Уголовное дело в отношении Бомджана было возбуждено в июле 2020 года. Тогда же полиция обыскала в нескольких предполагаемых убежищах духовника, однако не нашла его.

«Мальчик Будда» привлек внимание СМИ в 2005 году, когда он, как утверждается, месяцами медитировал без еды, воды и сна. Выйдя из медитации, он и его последователи основали обители в нескольких районах Непала.

Ранее, 1 июля 2023 года, Испанская католическая церковь заявила, что выявила в своих рядах 728 насильников. Более 80% из них являлись непосредственными религиозными деятелями, большинство из них уже мертвы. Случаи насилия происходили в основном в школах, семинариях и школах-интернатах. Насилие гетеросексуального характера достигает 17% собранных показаний.