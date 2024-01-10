Молодым родителям Людинова вручат сертификат на 3 тыс. рублей
В городе Людинове Калужской области вводят дополнительную меру поддержки родителей новорожденных детей. Им будут вручать сертификат на 3 тыс. рублей.
Решение приняли депутаты Людиновского районного собрания. Средства выделят из местного бюджета. Мера начала действовать с 1 января 2024 года.
Для того чтобы получить единовременную выплату на лицевой счет, необходимо подать заявление и определенные документы.
По словам заведующей отделом ЗАГС Людиновского района Людмилы Дюковой, которые приводит газета «Весть», специалисты пока приняли три заявления на получение дополнительной меры поддержки от родителей, которые зарегистрировали своих детей в их отделе.
Ранее сообщалось, что в Калужской области на здравоохранение дополнительно направят 1,1 млрд рублей. В главный финансовый документ региона внесены изменения на 2023 и два следующих года. Поправки связаны с прогнозным ростом доходов, перераспределением расходов по отдельным направлениям.