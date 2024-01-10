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ЦАХАЛ заявила о нанесении ударов по 150 объектам ХАМАС в секторе Газа за сутки

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки нанесла удары приблизительно по 150 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом израильская армия сообщила в среду, 10 января, в своем Telegram-канале.

ЦАХАЛ также заявила об обнаружении в центральной части палестинского анклава более 15 подземных туннелей. В ходе рейдов по военным объектам в этом районе израильскими военнослужащими также были найдены гранатометы, ракеты, беспилотники и взрывные устройства.

Также сообщается, что в ходе боев в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа были уничтожены «десятки» бойцов ХАМАС.

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10 января информагентство WAFA сообщило о гибели по меньшей мере 15 человек в результате атаки ЦАХАЛ по жилому дому в секторе Газа. Квартира, куда пришелся удар, располагалась в районе Тель-эль-Султан, к западу от города Рафах.

7 января министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные действия в секторе Газа будут продолжаться, пока все израильские заложники не будут возвращены. До этого, 30 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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