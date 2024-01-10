Коми ежегодно будет принимать молодежные Арктические Дельфийские игры
В Республике Коми каждый год до 2030 года будут проходить открытые молодежные Арктические Дельфийские игры. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Уйба.
В документе говорится, что подобное решение принято для формирования гражданско-патриотических ценностей, создания условий для сохранения самобытности Арктики, творческой самореализации, раскрытия творческого потенциала детей и молодежи, помощи в профессиональном росте молодых деятелей культуры.
Правительство Коми должно утвердить состав организационного комитета, обеспечить проведение игр и предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий, уточняет ИА «Комиинформ».
23 ноября 2023 года в Сыктывкаре завершились вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры. В них приняли участие более 600 молодых людей из различных регионов России и других стран. В 10 номинациях было разыграно 28 комплектов наград.