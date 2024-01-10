В пресс-центре МИЦ «Известия» МЧС России расскажет об итогах новогодних праздников
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- В пресс-центре МИЦ «Известия» МЧС России расскажет об итогах новогодних праздников
11 января в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция МЧС России, посвященная итогам новогодних и рождественских праздников.
Об итогах кампании по обеспечению безопасности в период новогодних и рождественских праздников расскажет:
- Роман Охотенко, директор Департамента информационной политики МЧС России.
Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.