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В Минусинске возбудили дело по факту нарушений в питании в детском саду

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Фото: ТАСС/Роман Балаев
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В Минусинске возбуждено уголовное дело по факту нарушений при организации питания в детском саду № 19. Об этом 10 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю и Республике Хакасия.

«Следственным отделом <...> по факту поставки некачественной мясной продукции и приготовления из нее пищи в одном из детских садов города Минусинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение и перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, 5 июня 2023 года между детским садом и фирмой-поставщиком был заключен контракт на поставку продуктов питания, в том числе замороженной говядины. 22 декабря кладовщик выдала повару мясо, на котором имелась зелень неизвестного происхождения, а от самого продукта исходил неприятный запах.

На данный момент выполняются необходимые следственные действия, уточнили в СК.

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Об обнаружении кишечной палочки в мясной продукции детского сада № 19 в городе Минусинске стало известно накануне. Выяснилось, что в мясе говядины содержится кишечная палочка и превышено количество разных бактерий от 80 до 150 раз. Из мяса готовили, несмотря на его плохой внешний вид и запах. Приготовленное могло привести к отравлению детей.

Кроме того, как выяснилось, в детсаду использовали фарш с признаками недоброкачественности, хранили полуфабрикаты из мяса повторной заморозки и не соблюдали необходимую температуру для хранения суточных проб в пищеблоке.

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