В МИД Армении сообщили о регрессе в предложениях Баку о мирном договоре

Ереван видит определенный регресс в предложениях Баку по заключению мирного договора. Об этом в среду, 10 января, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.

«Да, я бы сказал, что по содержанию в каких-то частях текста есть регресс в азербайджанских предложениях, а в каких-то есть прогресс. Мы очень конструктивно поработали над этими предложениями и отправили их в Баку», — приводит ТАСС слова Мирзояна.

Он также указал на важность принципов, на основе которых должно быть заключено мирное соглашение. В частности, Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении. Кроме того, Баку и Еревану необходимо прописать стандарты будущей делимитации границ.

«Армения ожидает продолжения переговоров с Азербайджаном», — добавил глава МИД Армении.

Ранее, 4 января, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако несколько нерешенных вопросов по-прежнему остается. По мнению Гаджиева, в настоящее время нет серьезных препятствий для заключения мирного соглашения.

До этого, 26 декабря, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, а заключение мирного соглашения между обеими странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы мирного соглашения между странами.

В середине декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. Тогда же премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование с 1 января 2024 года.