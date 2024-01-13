14 января — Обрезание Господне: история и значение праздника

В начале года православные христине отмечают большой церковный праздник — Обрезание Господне. Ежегодно празднования проходят 14 января, на восьмой день после Рождества. В 2024 году эта дата приходится на воскресенье. О том, как появилось торжество и в чем его значение, рассказывают «Известия».

Обрезание Господне – 2024: история праздника

В церковный календарь праздник вошел в IV веке. И хотя он не относится к двунадесятым — двенадцати важнейшим праздникам, посвященным земной жизни Иисуса Христа и Богородицы, ему отводят большую роль как в православной, так и в католической церкви.

История торжества восходит к событиям, описанным в Ветхом Завете. Согласно преданию, на восьмой день после рождения Младенцу Христу провели обряд обрезания, что символизировало главенство духа над плотью, и нарекли именем Иисус. В те времена эта процедура заменяла обряд крещения и была обязательной для всех новорожденных мальчиков. Первые апостолы также были обрезаны во младенчестве.

Позднее церковь упразднила обрезание, оставив только Святое Крещение. Однако некоторые православные и по сей день придерживаются древней традиции. Неизменной она остается только для иудеев.

Обрезание Господне – 2024: как празднуют

Праздник Обрезания находится между двумя великими двунадесятыми праздниками — Рождеством и Крещением Господним. Отмечается он не так пышно. Вечером накануне 14 января в храмах совершается всенощное бдение. А утром проходит литургия и служится молебен.

После посещения службы принято собираться всей семьей за столом, просить друг у друга прощения и отпускать все обиды. Некоторые приглашают гостей, угощают друг друга яствами и говорят теплые слова.

Поскольку Обрезание Господне совпадает со старым Новым годом, в народе в этот день также принято «щедровать» — петь под окнами «щедривки», песни с пожеланиями счастья и здоровья, и получать за это подарки.

Обрезание Господне – 2024: что можно и нельзя делать

В праздник необходимо очистить свою душу от скверных мыслей и наполнить ее добротой и любовью к окружающим. Нельзя ссориться, сквернословить и отказывать человеку в помощи. Считается, что все дурные слова и поступки, совершенные в этот день, вернутся сторицей.

На Обрезание Господне не разрешается выбрасывать из дома мусор, надевать старую или невыстиранную одежду, проводить любые светские мероприятия, объедаться и злоупотреблять спиртными напитками.

В праздничный день также не рекомендуется брать или давать деньги в долг, чтобы весь год не считать копейки и огородить себя от финансовых проблем.

Обрезание Господне – 2024: народные приметы

По народным приметам в праздник можно сделать прогноз погоды на текущий год. Так, оттепель в этот день предвещает холодное лето, а снегопад — теплое.

Если с утра выпал снег, то вся оставшаяся зима будет снежной, а весна — поздней. Если же на дворе туман — год будет теплым и щедрым на урожай.

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