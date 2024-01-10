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Воробьев заявил о подключении к теплу 146 из 176 домов в Климовске

Воробьев: в Климовске 146 из 176 домов подключены к подаче тепла
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Фото: t.me/vorobiev_live
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В микрорайоне Климовск подмосковного города Подольск после аварии к подаче тепла подключены 146 домов из 176. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду, 10 января.

«Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что из многоэтажных домов без отопления остаются всего 12, они находятся в центральной части города. Работы по ним завершатся до конца текущего дня, указал Воробьев.

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6 января в Климовске из-за морозов замерзла отопительная система, при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла был введен режим ЧС локального характера. В тот же день для жителей организовали пункты обогрева, также был запущен резервный отопительный котел.

На следующий день Воробьев сообщил о запуске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска. 8 января стало известно, что пострадавших из-за аварии жителей Климовска освободили от платы за отопление в январе.

9 января было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, в рамках которого был задержан заместитель главы администрации городского округа после массового отключения отопления. Отмечалось, что его подозревают в том, что он, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной и зная о наличии ее дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду на 2023/24 год и выдал паспорт готовности заводу, что привело к аварии на теплотрассе.

В тот же день Воробьев сообщил, что жителям Климовска будет возмещен ущерб , связанный с протечками в квартирах из-за ситуации с теплоснабжением. На тот момент 122 дома были подключены к теплоснабжению. Кроме того, он заявил, что начат процесс национализации Климовского специализированного патронного завода, на территории которого находилась аварийная котельная, лишившая отопления сотни жителей Подольского микрорайона.

Также пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложено о ситуации со сбоями подачи отопления в Подмосковье. Он отметил, что работа по устранению проблем продолжается в экстренном режиме, все службы работают и днем, и ночью.

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