Самодельная ракетница взорвалась в кармане школьника в Башкирии
Самодельная ракетница взорвалась в кармане девятиклассника в одной из школ в Кушнаренковском районе Башкирии. Об этом в среду, 10 января, сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, 09 января 2024 года учащийся девятого класса принес в школу самодельную ракетницу, которая во время урока сработала в кармане брюк подростка», — говорится в сообщении.
Прокуратура установит обстоятельства инцидента, а также проверит исполнение законодательства в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
О состоянии школьника в сообщении не уточняется.
1 января сообщалось, что 31 декабря после взрыва петард в Подмосковье трое мужчин лишились пальцев. Инциденты произошли в Раменском, Пушкино и в деревне Дубровки. Все трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.