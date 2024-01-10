Убившая младенца во время игры мать задержана в Татарстане
В Татарстане задержали мать четырехмесячного ребенка, который погиб, когда женщина вместе со своим сожителем подбрасывали его во время игры. Об этом сообщил в среду, 10 января, источник «Известий».
По его данным, инцидент произошел в Зеленодольске 6 января.
«Женщина признала свою вину. Она заявила, что пыталась успокоить младенца, который сильно плакал», — рассказал источник.
3 января сообщалось, что в Москве на балконе квартиры жилого дома на юго-западе города нашли тело девочки 2022 года рождения. Со слов бабушки умершей, девочка захлебнулась несколько дней назад во время купания в ванной. После этого они вместе с матерью ребенка решили вынести тело на балкон. Кроме того, сообщалось, что у 17-летней матери умершей девочки есть еще один малолетний ребенок.
Позднее в этот же день по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В тот же вечер мать годовалой девочки призналась в умышленном причинении смерти ребенку. Она задержана.