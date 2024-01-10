В России мошенники стали менее активны в новогодние каникулы

В ходе новогодних каникул в этом году мошенники были менее активны, чем в начале 2023-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ 10 января. Так, число обращений клиентов банка по теме атак злоумышленников в ходе праздников снизилось в 4,5 раза по сравнению с первой неделей января прошлого года.

В то же время в финансовой организации отметили, что в декабре аферисты активно использовали тему новогодних праздников в своих схемах. Большинство из них были связаны с акциями, «распродажей» подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино.

Кроме того, в банке рассказали, что в последние месяцы 2023-го наблюдалось увеличение числа обращений от россиян, которым мошенники звонили по видеосвязи в мессенджерах. Как объяснили в ВТБ, во время такой беседы аферисты могут делать скриншоты фотографий, записывать голос или видео с разговором и затем использовать это в своих махинациях.

«Банки активно развивают онлайн-сервисы дистанционного доступа к продуктам и услугам. Поэтому сценарии мошенников постоянно меняются и адаптируются к новым актуальным технологиям, например для использования видеозвонков в мессенджерах для сбора биометрических данных потенциальной жертвы. Однако злоумышленникам все сложнее достичь своих целей за счет применения совместных действий всех участников рынка — банков, сотовых операторов и профильных ведомств», — подчеркнул старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

В финансовой организации рекомендовали россиянам соблюдать базовые правила безопасности, чтобы уберечь деньги от аферистов: не доверять неизвестным, внимательно читать СМС от банка и не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы.

Ранее, 27 декабря, эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин рассказал, что кибермошенники начали применять искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах и соцсетях.