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На севере Казахстана из сломавшегося автобуса эвакуировали 16 россиян

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Фото: МВД Казахстана
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Полиция Казахстана организовала эвакуацию 16 россиян из сломавшегося на трассе Астана — Петропавловск автобуса. Об этом 10 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД Казахстана.

«16 россиян эвакуированы из сломавшегося на трассе автобуса в Акмолинской области», — говорится в сообщении.

Так, по данным МВД, 10 января полицейские заметили автобус Hyundai на российских госномерах. Водитель рассказал им, что они осуществляли поездку из Екатеринбурга в Караганду. При этом в салоне автобуса мерзли 16 человек, в том числе один 6-летний ребенок. Полицейские сразу забрали его в служебную машину, чтобы он мог отогреться.

Остальных пассажиров автобуса доставили в пункт обогрева, который расположен в сельской библиотеке района Биржан-сал.

Ранее, 4 января, автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство около шахты на руднике в Павлодарской области Казахстана. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб сообщили, что нашли двух погибших. Позднее, 7 января, специалисты обнаружили автобус, поиск пропавших продолжается.

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