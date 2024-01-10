В Москве открыли электродепо «Аминьевское»

Электродепо «Аминьевское», предназначенное для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открылось в Москве. Об этом во вторник, 9 января, в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в будние дни БКЛ начала обслуживать более 1 млн 250 тыс. пассажиров. «Аминьевское» стало третьим депо на БКЛ и одним из самых крупных и технологически продвинутых в городе, сообщает телеканал «360».

Новое депо сможет обеспечить увеличение количества выходящих на линию поездов почти на 20–25%, сообщает агентство городских новостей «Москва». Оно располагается на площади 15,7 га у перекрестка улиц Генерала Дорохова и Верейской, пишет RT. На территории располагаются больше 60 строений, общая площадь которых составляет порядка 100 тыс. кв. м. В составе — электрическая мастерская, корпус для ремонта поездов, складские помещения, установка для сварки рельсов, мойка для составов, здание для обслуживающего персонала и административно-бытовой корпус. Также предусмотрено 29 путей для поездов, отмечает сайт kp.ru. После выхода на проектную мощность в депо будет создано более 2,2 тыс. новых рабочих мест, уточняет НСН.

Как сообщает РИАМО, парк поездов на БКЛ распределен между электродепо следующим образом: в электродепо «Замоскворецкое» — 33 состава, в депо «Нижегородское» — 33 состава, в электродепо «Аминьевское» — 26 составов.

Согласно прогнозам, после 2026 года с расширением парка поездов число пассажиров на БКЛ сможет достигнуть 2–2,5 млн человек в сутки.

В октябре в Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций БКЛ. В частности, в ходе благоустройства зеленая зона с местами для отдыха появилась на пересечении улицы Новаторской и Воронцовских прудов рядом со станцией «Новаторская».