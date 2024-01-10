Пес загнал рысь на столб в приморском поселке Рудный

В поселке Рудный Кавалеровского района Приморского края пес по кличке Шатун загнал рысь на столб. Владельцы собаки поделились видео случившегося в Сети 10 января.

«Шатун, ты загнал, да? Ты загнал? Молодец!» — сказал мужчина.

На кадрах видно, как владельцы собаки прогуливались по поселку, когда увидели, как их пес начинает лаять около столба, где за его верхушку держится рысь.

«Всё, забираем Шатуна. Всё, Шатун, пошли! Пусть она убегает», — сказал мужчина и ушел в другую сторону от рыси вместе с собакой.

Ранее, 25 декабря, в подвале многоэтажки Иркутска полицейские совместно со специалистами питомника «К-9» поймали рысь. Они отметили, что отощавшее во время жизни в подвале животное необходимо откормить. По словам руководителя питомника Вячеслава Славина, рысь могли держать в частном доме, откуда оно и сбежало. К такому выводу он пришел, поскольку животное было меньше по размерам, чем особи в ее возрасте, и не такая агрессивная.