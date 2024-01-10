Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери

Бывшая первая леди США Мелания Трамп 10 января сообщила о смерти своей матери Амалии Кнавс. Супруга экс-главы государства Дональда Трампа отметила, что семья будет очень скучать и продолжит чтить наследие Кнавс.

Она подчеркнула, что ее мать всегда была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю.

«С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой мамы Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие», — написала Мелания Трамп в сообщении на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Как сообщает телеканал ABC, Кнавс умерла 9 января в штате Флорида в возрасте 78 лет. По данным СМИ, у женщины долгое время наблюдались проблемы со здоровьем. Известно, что недавно она проходила лечение в больнице в Майами.

Бывшая первая леди США родом из Словении и является только второй первой леди страны, которая родилась за пределами США.