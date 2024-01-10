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СМИ сообщили о стягивании военной техники в центр столицы Эквадора

Ecuavisa: войска стянули военную технику в столицу Эквадора Кито
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Фото: REUTERS/Karen Toro
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Войска Эквадора стянули военную технику в центр Кито на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщает Ecuavisa в среду, 10 января.

«Цель состоит в том, чтобы разместить передовые группы в стратегических точках после подписания исполнительного указа, которым президент республики Даниэль Нобоа установил существование внутреннего вооруженного конфликта», — передает телеканал.

Также указано, что военным поступил приказ о проведении операции по нейтрализации незаконных вооруженных формирований.

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Ранее в этот день вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión, расположенную в городе Гуаякиль, и захватили в заложники ведущих. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок. На фоне беспорядков все учебные заведения Эквадора были переведены на удаленный формат.

Национальная полиция сообщила, что не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что двое человек получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

Посольство РФ в Эквадоре порекомендовало воздержаться от поездок по территории страны, а также от ее посещения в целом в связи с произошедшими событиями.

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