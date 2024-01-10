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В США начали расследование ситуации с госпитализацией шефа Пентагона

The Hill: республиканец Роджерс начал расследование по госпитализации Остина
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Председатель комитета палаты представителей по Вооруженным силам, республиканец Майк Роджерс объявил о начале официального расследования по ситуации с госпитализацией министра обороны США Ллойда Остина. Об этом 10 января сообщает The Hill.

СМИ отмечает, что Роджерс направил письма Остину, начальнику его штаба Келли Мэгсамен и его заместителю Кэтлин Хикс, потребовав ответить на вопросы по госпитализации главы военного ведомства. Он также заявил о необходимости предоставить все документы по ситуации, которую он назвал «возмутительной» ввиду неспособности быстро уведомить администрацию США о проведенной Остину медицинской операции.

«Всë, от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля, зависит от четкого понимания способности министра принимать решения. Как вы, должно быть, знаете, такое отсутствие прозрачности непростительно и могло привести к катастрофе», — написал Роджерс.

Представитель Республиканской партии также попросил главу Пентагона объяснить, какие действия он предпринял во время нахождения в больнице и какие военные действия были предприняты Центральным командованием США, которое отвечает за Ближний Восток.

В письме, адресованном Хикс, которая 2 января взяла на себя руководство Пентагоном, узнав о госпитализации Остина лишь 4 января, Роджерс отметил: «Вызывает недоумение тот факт, что вы действовали в качестве министра обороны, не до конца понимая его [Остина] состояние».

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Ранее, 9 января, газета The New York Times со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, сообщила, что медики в декабре прошлого года диагностировали у главы Пентагона Ллойда Остина рак простаты. А в январе он попал в больницу из-за осложнений после хирургической операции. Отмечалось, что 1 января он поступил в больницу с сильными болями в животе, бедрах и ногах. Министра обороны поместили в реанимацию, где удалили лишнюю брюшную жидкость.

Остина доставили 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры, но факт его нахождения в больнице скрывался от общественности на протяжении пяти дней.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему эту информацию не раскрыли сразу. Politico в свою очередь сообщила, что сведения о госпитализации главы Пентагона «стали шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал случившееся неприемлемым, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о его госпитализации. А член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона провалом руководства.

8 января сообщалось, что министр обороны США переведен из отделения интенсивной терапии, однако продолжает оставаться в больнице. В Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост и продолжит «служить на благо защиты страны».
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