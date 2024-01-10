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Губернатор Бусаргин: из-за сбитого в Саратовской области БПЛА никто не пострадал

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Никто из жителей Саратовской области не пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 10 января сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», — написал он в Telegram-канале.

Об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа над областью незадолго до этого сообщило Минобороны РФ. Беспилотник сбили дежурные средства средства противовоздушной обороны (ПВО), указало ведомство в Telegram-канале.

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Накануне несколько беспилотников ВСУ были сбиты над Курской и Орловской областями, сообщали в оборонном ведомстве.

Ранее в тот же день на территории Орла произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Пострадали три человека.

Кроме того, мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что один из двух упавших на территории города украинских БПЛА нанес повреждения многоэтажному жилому дому, где взрывной волной выбило стекла.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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