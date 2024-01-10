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В МИД РФ назвали тайную встречу по Украине «пиаром Зеленского»

Захарова: тайная встреча по Украине проводилась для «пиара режима Зеленского»
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Тайная встреча по Украине в Эр-Рияде является попыткой привлечь внимание к режиму президента страны Владимира Зеленского и была проведена для его «пиара». Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это старая и выработанная концепция. Концепция привлечения политического внимания к режиму Зеленского. Говоря простым русским языком, наполненным англицизмами — это пиар режима Зеленского. <…> Это не имеет никакого отношения к разрешению украинского кризиса», — указала дипломат в эфире радио Sputnik.

Представитель МИД отметила, что подобная информационная «шумиха» создается только для того, чтобы поддерживать иллюзию политической активности, и таким образом уводить «внимание мировой аудитории в сторону от реальных процессов возможного урегулирования».

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Ранее, 9 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии прошла тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран глобального Юга, в ходе которой Киев пытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с РФ, однако серьезного прогресса достигнуто не было. В числе участников оказались чиновники из Индии, Турции и Саудовской Аравии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре также сообщал о данной встрече по так называемой «формуле мира» Зеленского», отметив, что она проходила в полной секретности. При этом министр подчеркнул, что участвовавшие в ней близкие союзники и единомышленники России, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ».

Он также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения. Подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого, министр назвал «очковтирательством» все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. 23 сентября Лавров заявлял, что украинская формула абсолютно нереализуема.

9 января депутат бундестага Маттиас Моосдорф сообщил в интервью «Известиям», что в 2024 году могут начаться переговоры РФ и западных стран по урегулированию украинского конфликта, особенно если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. По его словам, победа Трампа «может стать положительным моментом».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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