В минздраве Пермского края сообщили о состоянии снятых с поезда Москва – Чита
Снятые с поезда Москва – Чита из-за болезни женщина и двое детей находятся в стабильном состоянии. Об этом 10 января сообщили «Известиям» в минздраве Пермского края.
В ведомстве добавили, что им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник региона.
Вечером 9 января в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что семимесячная девочка умерла в поезде, следовавшем из Москвы в Читу. Бригадой скорой помощи по прибытии на станцию Кунгур Пермского края проводились реанимационные мероприятия, однако впоследствии была констатирована смерть ребенка.
По данным «Известий», врачи осмотрели 53 человека. Заболевшими оказалась семья погибшей семимесячной девочки, их экстренно госпитализировали.