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В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ

Глава МИД Норвегии Эйде: NASAMS — самая важная система вооружения в арсенале ВСУ
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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS производства Норвегии — самая важная система в арсенале украинской армии. Об этом заявил глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде на заседании парламента 3 января, на что обратила внимание «Лента.ру».

«Самой важной системой вооружения, которая есть у Киева и некоторых центральных районов Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые чрезвычайно эффективны и показали высокий процент успеха», — сказал он. Его слова приводятся в стенограмме заседания.

Так, он ответил на просьбу депутата Ине Эриксен Серейде прокомментировать события последних недель на Украине. При этом Эйде заметил, что главной проблемой украинских войск является нехватка боеприпасов. По его словам, это связано с отсутствием одновременных производственных мощностей.

«Достаточно быстрое восстановление является проблемой. Это связано не с недостатком денег или воли, а с отсутствием одновременных производственных мощностей. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам, то есть гранатам», — добавил глава МИД Норвегии.

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Ранее, 9 января, CTV News сообщил, что Киев так и не получил ЗРК NASAMS, который Канада обещала закупить у США для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти год назад. Телеканал напомнил, что 10 января прошлого года Оттава объявила о планах сделать пожертвование на сумму $406 млн для создания этого зенитного ракетного комплекса. Однако сейчас, спустя почти год, одна из американских компаний, участвовавших в этом заказе, заявляет, что «у нее нет контракта на канадское пожертвование».

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо — в частности, поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS и снарядов к ним.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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