Если депутаты Верховной рады всë же примут законопроект о повальной мобилизации, велика вероятность того, что украинские мужчины сбегут в приграничные регионы и создадут там собственное правительство. Об этом 9 января заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

«Мы подошли к рубежу — это закон про мобилизацию. Если его попытаются принять, тогда логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных, в западных областях Украины, но не возле Польши, а вот туда — это Румыния, Молдавия и Венгрия», — сделал прогноз аналитик в интервью YouTube-каналу Politeka.

Специалист отметил, что мобилизация не имеет никакого смысла, так как Запад вряд ли согласится далее финансировать Украину в прежних объемах. А в отсутствии этой помощи наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не состоится, следовательно, необходимость во всеобщем призыве исчезнет. В таком случае, полагает Соскин, Украине следует пойти на перемирие с РФ и «возвращаться к нормальной жизни». За мир с Москвой и будет выступать новое движение украинских мужчин, которые его возглавят.

«Когда их <...> много соберется, будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня», — сделал вывод экс-советник Кучмы.

Ранее, 9 января, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что законопроект о мобилизации должен быть принят в максимально сжатые сроки. По его словам, раде необходимо выходить на конкретные решения, которые следует принимать неотложно. В свою очередь депутат Верховной рады Ирина Фриз указала, что законопроект о мобилизации, который был предложен правительством Украины, содержит огромное количество антиконституционных положений, отметив, что «там их многовато для одного законодательного акта».

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас.

Тогда же бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак исключил возможность Украины вернуть утраченные территории. По его словам, ВСУ не смогут провести и второе контрнаступление.

24 ноября агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась, и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.