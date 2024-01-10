Проблемы граждан США связаны не с происходящим за рубежом, а с действиями политиков в Белом доме. Об этом 9 января заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и они вызваны самовредительством. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Также он раскритиковал чрезмерный объем американского оборонного бюджета. По его словам, большая часть производимой в США продукции — вооружение, что является плохим знаком.

Ранее, 7 января, спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон призвал администрацию президента страны Джо Байдена пояснить, в чем заключается американская стратегия в отношении Украины, особенно в условиях увеличивающегося госдолга.

Тогда же Макгрегор, в свою очередь, назвал власти Соединенных Штатов и президента Украины Владимира Зеленского оторванными от реальности.

5 января газета Daily Express отметила приходящее к представителям американских политических кругов осознание, что ради прекращения украинского конфликта Киеву придется согласиться на раздел территорий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.