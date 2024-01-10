Марочко сообщил о застревании западной техники ВСУ в снегу в зоне СВО

Техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставляемая Западом, застревает на ряде участков проведения спецоперации. Об этом 10 января заявил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Марочко указал на плохую проходимость по рыхлому снегу западной техники. По его словам, это касается как колесной, так и гусеничной техники. Подполковник ЛНР в отставке также заметил, что ВСУ пытаются решить эту проблему, используя советскую технику, грейдеры и эвакуационные тягачи.

Ранее, 3 января, журнал Military Watch Magazine сообщил, что крупные потери украинской армии в ходе контрнаступления, которые нанесли удар по репутации западной бронетехники, стали одним из самых значимых военных событий 2023 года. Авторы статьи обратили внимание на то, что неспособность ВСУ добиться успеха, несмотря на огромные вложения в укрепление боевого потенциала, всерьез подорвала дальнейшую материальную поддержку Киева, о чем и раньше предостерегали на Западе.

2 января военный эксперт Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны западных стран — уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения. Таким образом Белесков ответил на колонку историка и писателя Филипса О'Брайена в газете The Wall Street Journal, в которой автор называет смешным отсутствие у украинских военных оружия дальнего боя под вымышленными предлогами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.