Улицы в огне: что происходит в Эквадоре

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Из-за конфликта в среде криминалитета страна оказалась на грани гражданской войны
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение, страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. Причиной беспорядков стали бунты в тюрьмах и захваты заложников местными криминальными группировками. Есть убитые и раненые. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: AP Photo/Xavier Caivinagua
Заключенные стоят на крыше тюрьмы во время бунта в Куэнке — третьем по величине городе страны
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Фото: REUTERS/Karen Torov
Родственники заключенных ждут новостей о своих близких возле тюрьмы «Эль-Инка» в Кито — столице Эквадора
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Фото: REUTERS/Karen Toro
Представитель военных генерал Уилсон Павон беседует со СМИ возле тюрьмы «Эль-Инка» во время операции по обеспечению безопасности из-за беспорядков
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Фото: Reuters Tv
Попытка захвата телестудии канала ТС. Вооруженные люди в капюшонах ворвались в здание и взяли в заложники нескольких сотрудников
Патруль у правительственного дворца в Кито. По данным полиции, всего в результате беспорядков в стране погибли не менее 10 человек. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о разных преступлениях
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