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Улицы в огне: что происходит в Эквадоре

Из-за конфликта в среде криминалитета страна оказалась на грани гражданской войны
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Фото: REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение, страна находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта. Причиной беспорядков стали бунты в тюрьмах и захваты заложников местными криминальными группировками. Есть убитые и раненые. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: AP Photo/Xavier Caivinagua
Заключенные стоят на крыше тюрьмы во время бунта в Куэнке — третьем по величине городе страны
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Фото: REUTERS/Karen Torov
Родственники заключенных ждут новостей о своих близких возле тюрьмы «Эль-Инка» в Кито — столице Эквадора
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Фото: REUTERS/Karen Toro
Представитель военных генерал Уилсон Павон беседует со СМИ возле тюрьмы «Эль-Инка» во время операции по обеспечению безопасности из-за беспорядков
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Фото: Reuters Tv
Попытка захвата телестудии канала ТС. Вооруженные люди в капюшонах ворвались в здание и взяли в заложники нескольких сотрудников
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Фото: AP Photo/Cesar Munoz
Полиция эвакуирует работников телестанции TC
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Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao
Силовики принимают меры безопасности, президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал провести военные операции против организованных преступных группировок
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Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao
После попытки захвата телестанции ТС было арестовано несколько вооруженных мужчин
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Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Orlando Sanchez Lindao
Родственники сотрудников ТС после операции по освобождению заложников. Начальник полиции Эквадора Сезар Аугусто Сапата назвал произошедшее терактом
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Фото: Global Look Press/IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ
Взорванный пешеходный мост в Кито
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Фото: Global Look Press/dpa/Juan Diego Montenegro
Правоохранители проводят патрулирование и обыски в историческом центре Кито
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Фото: Getty Images/Agencia Press South/Franklin Jacome
Офицеры охраняют станции метро в столице Эквадора
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Фото: AP Photo/Dolores Ochoa
Патруль у правительственного дворца в Кито. По данным полиции, всего в результате беспорядков в стране погибли не менее 10 человек. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о разных преступлениях
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