«Известия» показали обстановку в Эквадоре после беспорядков

После начала беспорядков в эквадорском Гуаякиле улицы города мгновенно опустели, сейчас полиция уже разогнала представителей бандитских группировок. Об этом 10 января рассказал журналист «Известий» Владимир Гаполинов.

«Попадаются только редкие прохожие. Улицы мгновенно опустели. Люди боятся выходить из своих домов, чтобы не стать жертвами перестрелки и уличных банд. Гипермаркеты эвакуировали своих посетителей и закрылись», — сообщил корреспондент с места событий.

Гаполинов уточнил, что днем полицейские также перегораживали главную улицу, на которой расположено здание суда, и центральную площадь. Сейчас там снова можно свободно передвигаться, но ни одного человека нет.

Ранее, 9 января, стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на котором видны шестеро мужчин в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

После президент страны Даниэль Нобоа заявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он мобилизовал войска для проведения военных операций по нейтрализации террористических группировок.

10 января национальная полиция сообщила, что не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь. Мэр Гуаякиля Акилес Альварес рассказал, что двое человек получили ранения в ходе столкновений правоохранителей и преступных группировок. Среди пострадавших есть школьник. Также за день было получено более 1,9 тыс. сообщений о преступлениях и беспорядках.

В посольстве РФ в Эквадоре настоятельно рекомендовали избежать посещения страны.