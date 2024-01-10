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В ЦАХАЛ заявили о гибели шести военных при взрыве ракетного завода ХАМАС

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Шесть военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли при взрыве на ракетном заводе палестинской группировки ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом во вторник, 9 января, сообщила газета The Jerusalem Post.

Завод частично располагался под землей. Детонация взрывчатки произошла после выстрела танка ЦАХАЛ по комплексу. В результате взрыва был полностью уничтожен производственный цех.

Также в издании отметили, что за сутки еще трое военных ЦАХАЛ погибли в ходе двух других инцидентов.

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Ранее, 31 декабря, военное командование Израиля заявило о начале частичной демобилизации призванных резервистов. Представители посчитали, что это окажет существенное влияние на экономику, облегчив ее положение. Всего Израилем было мобилизовано более 300 тыс. резервистов.

24 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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