Эксперты оценили объем утечки данных россиян за время январских праздников

За период новогодних праздников (с 1 по 9 января) злоумышленники выложили в открытый доступ около 116,5 млн строк с данными россиян общим объемом в 5 Тб. Об этом 10 января сообщили в беседе с ТАСС в пресс-службе группы компаний (ГК) «Солар», занимающейся кибербезопасностью.

Отмечается, что наибольшая часть обнародованной информации связана с финансовым сектором. Так, например, за анализируемый период в Сети были опубликованы 115,2 млн строк из этой сферы, то есть почти 99% всех утекших данных.

При этом руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско сообщил, что показатель по утекшей информации на 10% выше, чем данные за аналогичный период прошлого года.

«Специалисты ИБ-компании помимо клиентских записей выделили среди утекших данных 324 тыс. электронных адресов и 274,9 тыс. номеров телефонов», — передает агентство.

Ранее, 9 января, сообщалось, что в 2023 году в Сеть утекло более 300 млн записей о россиянах, всего зафиксировано 168 утечек персональных данных. За прошлый год суды рассмотрели 87 составленных ведомством протоколов по факту утечек персональных данных в интернет. Нарушителям назначили штрафы на общую сумму более 4,6 млн рублей.

В декабре 2023 года доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян рассказал «Известиям», что ключевой проблемой утечки персональных данных остается отсутствие интернет-гигиены у работников организации. По словам эксперта, факт утечки подрывает доверие к компании со стороны рынка, инвесторов и клиентов, может приводить к снижению котировок акций и продаж.