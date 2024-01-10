Журналист заявил о нескором разрешении проблемы очередей на границе с Польшей

Польская и украинская стороны оказались не готовы к такому развитию событий — нынешним очередям на границе, в которых болеют и умирают водители, заявил журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV 9 января.

«Вчера я был на польско-украинской границе, возвращался из Киева в Варшаву и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе на 10–15 км», — поделился он в эфире на YouTube-канале.

Серант уверен, что виденное им не разрешится ни за день, ни за месяц. По его словам, ни один из пропускных пунктов ни с польской, ни с украинской стороны не готов к тому, что происходит сейчас. Нужно просто решить, что сделать для того, чтобы всё заработало.

Он указал на то, что прежде, сколько бы обе страны ни говорили про дружеские отношения, для работы пограничной зоной ничего не делалось ни для легковых, ни для грузоперевозок. Всё осталось прежним, а надо бы это менять, отметил журналист.

Он признался, что на сложившуюся ситуацию смотрит реалистично и с легкой долей пессимизма, поэтому не ждет быстрого разрешения проблемы. Неоднократно Серант повторял, что Польша и Украина оказались не готовы к такой ситуации и для ее разрешения нужно серьезно озадачиться, совместно искать варианты. Он отметил, что в пограничной зоне совершенно неподобающие меры безопасности.

«Люди, которые стоят по 12 часов в очереди, попадают в стычки, доходит до страшных вещей на дорогах. Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях. Мы реально живем в XXI веке? Это нормально для наших граждан? Думаю, нет», — сказал он.

6 января издание Interia Wydarzenia сообщило, что польские фермеры приостановили блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) «Шегини — Медыка» на границе с Украиной, достигнуто соглашение с правительством. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал выполнить все требования фермеров.

Проблемы на пограничном пункте начались 6 ноября 2023 года, когда перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Однако украинское агентство «УНИАН» уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Как отмечается, легковые автомобили передвигаются в обычном режиме, а грузовые будут пропускать по три единицы в час без задержек, в частности с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.