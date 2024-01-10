Кандидат в президенты Десантис назвал Китай угрозой номер один для США

Кандидат в президенты от Республиканской партии США и губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что Китай является для Америки «угрозой номер один». Это заявление он сделал 9 января во время выступления в Айове, сообщил телеканал Fox News.

Десантис, говоря об угрозе Китая, вспомнил собственную военную службу и призвал к «увеличению военно-морской мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы иметь возможность сдерживать амбиции КНР».

6 декабря 2023 года на дебатах претендентов по выдвижению кандидатом от республиканцев на выборах в 2024 году Десантис уже делал выпад против КНР. Тогда он заявил, что США не должны позволить XXI веку стать «веком Китая».

Противоречивые отношения США и КНР поддерживает и действующий американский президент Джо Байден. В ноябре 2023 года состоялась двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина, она продлилась около двух с половиной часов. Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса».

Однако уже на пресс-конференции после встречи с китайским лидером глава Белого дома заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

Ранее, 20 июня, Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором. Подобное высказывание тогда было вызвано сбитым военными США в небе над Южной Каролиной китайским аэростатом.

В августе Байден выразил обеспокоенность экономическими и демографическими проблемами Китая. По его словам, они превратили вторую по величине экономику мира в «бомбу замедленного действия», которая угрожает всему миру».