Движение поездов на перегоне Алеур — Бушулей в Забайкалье восстановили

Движение поездов по путям перегона Алеур — Бушулей в Забайкалье полностью восстановлено после схода вагонов. Об этом сообщили в официальном новостном Telegram-канале РЖД в среду, 10 января.

Ремонтные работы были завершены в 4:07 мск.

«В кратчайшие сроки при температуре —37 градусов железнодорожники восстановили более 400 м одного и 200 м соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов», — сказано в сообщении.

Восстановление путей происходило силами более 300 железнодорожников, было задействовано три восстановительных поезда со станций Зилово, Шилка и Могоча. Потребовалась и другая специализированная техника.

Все пассажирские поезда, которые были задержаны из-за инцидента со сходом вагонов, уже отправлены к пунктам назначения. График следования транспорта через перегон будет восстановлен в ближайшее время.

Сход 14 вагонов с рельсов произошел 9 января. Информации о пострадавших не поступало. По данным РЖД, сход вагонов произошел в 19:17 мск. В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Позже стало известно, что причиной схода вагонов с рельсов стало столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. На путях ведутся восстановительные работы, к которым привлекли 90 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России — 19 человек и три единицы техники.

В тот же день по факту схода с рельсов вагонов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Тогда же пресс-служба Забайкальской железной дороги сообщила, что пассажиров поезда № 392 Чита – Благовещенск и № 2 Москва – Владивосток, которые задерживаются из-за схода 14 вагонов грузового поезда в Забайкалье, доставят в столицу Амурской области на самолете. Для перевозки 566 пассажиров, которые должны были сесть в поезда № 2 и № 392 после барьерного места, на участке Горелый – Благовещенск – Владивосток сформирован дополнительный состав из девяти вагонов.