Аргентинскую ассоциацию футбола могут отстранить из-за решения президента Милея

На Ассоциацию футбола Аргентины могут наложить санкции со стороны международных спортивных организаций, если вступит в силу предложение президента страны Хавьера Милея, согласно которому футбольные клубы могут быть признаны акционерными обществами. Об этом во вторник, 10 января, сообщает испанское издание As.

В документах Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола предусмотрены санкции за вмешательство государства в деятельность спортивных институций. Если поправка к законодательству будет принята, под угрозой будет участие футбольной сборной Аргентины в Кубке Америки и Олимпийских играх в Париже.

«Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что CONMEBOL (Южноамериканская конфедерация футбола. — Ред.) может лишить права участвовать в международных соревнованиях футбольную сборную Аргентины, а Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет — отстранить аргентинских спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх», — говорится в петиции, составленной CAD.

Ранее, 27 декабря, в Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея. В рамках акции участники профсоюзов и общественных движений прошли маршем к зданию национального суда в центре города. Основным организатором протеста выступила Всеобщая конфедерация труда, которая днем ранее потребовала отменить указ Милея о проведении реформ и признать его неконституционным.

26 декабря, правительство Аргентины приняло решение не продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году. Этот шаг был частью объявленного Милеем масштабного плана сокращений и девальваций, Контракты других государственных служащих, нанятых до 2023 года, будут пересмотрены, заявили власти. Тогда же аргентинский лидер пообещал провести референдум, если парламент откажется поддержать его реформы.

До этого, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Тогда участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В тот же день Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики, которые были направлены в парламент государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.