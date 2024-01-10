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Десантники из ПТРК «Корнет» уничтожили бронемашину ВСУ западного производства

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет ПТРК «Корнет» российских десантников из состава Южной группировки войск пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства под Артемовском. Минобороны РФ 10 января показало видео боевой работы военнослужащих ВС РФ.

В ходе выполнения боевых задач российские десантники при помощи приборов наблюдения с тепловизором засекли колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин (ББМ) западного производства, которые двигались в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава на передовых позициях.

Пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава.

После поражения цели расчет оперативно свернулся и сменил позицию, продолжив вести наблюдение в поисках новых целей для уничтожения, сообщили в военном ведомстве.

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5 января Минобороны показало, как к северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление боевиков ВСУ. После передачи координат противник был уничтожен расчетами противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот» и «Корнет».

2 января расчет гаубицы «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожил миномет украинских боевиков под Артемовском. Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» ЮВО в рамках ведения контрбатарейной борьбы уничтожил прямым попаданием расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ, который занял позицию в лесополосе в районе населенного пункта.

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