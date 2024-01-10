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Израиль отклонил апелляцию СМИ о доступе журналистов в сектор Газа

Times of Israel: Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в Газу
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Верховный суд Израиля отклонил апелляцию международных средств массовой информации (СМИ), которые требовали предоставить журналистам доступ в сектор Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel во вторник, 9 января.

Израильская сторона конфликта не позволяет представителям СМИ доступ на территорию военных действий с самого их начала. Суд объяснил такие ограничения соображениями безопасности, поскольку журналисты могут опубликовать информацию, которая поставит под угрозу жизни военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В своем постановлении, вынесенном в понедельник, суд заявил, что разрешение журналистам находиться в секторе Газа может привести к раскрытию оперативных подробностей, в том числе о местонахождении войск, таким образом, что это может подвергнуть их реальной опасности», — сказано в публикации.

Против решения суда выступила ассоциация иностранной прессы (FPA) в Иерусалиме, которая назвала его «беспрецедентным» и заявила, что разочарована.

Представители суда сообщили, что стремятся соблюсти баланс между свободой слова и безопасностью. Так, журналисты могут посещать сектор Газа, однако их должны сопровождать израильские военнослужащие. При этом в ассоциации сочли такое объяснение неправдоподобным и указали, что военные чрезмерно контролируют работников СМИ.

«Мы считаем, что обеспокоенность Израиля по поводу сообщений о позициях войск не выдерживает критики в то время, когда палестинские журналисты продолжают работать в секторе Газа, и когда для иностранной прессы жизненно важно получить доступ к районам сектора Газа, где нет войск», — заявили представители FPA.

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Ранее, 24 декабря, телеканал Al Jazeera сообщил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 100 палестинских журналистов.

Перед этим, 15 декабря, израильские полицейские жестоко избили фотокорреспондента турецкого агентства Anadolu Мустафу Альхаруфа в Восточном Иерусалиме. Нападение произошло, когда группа палестинцев собралась на мессу возле мечети Аль-Акса в районе Вади аль-Джоз. Фотокорреспондент госпитализирован.

В начале ноября военнослужащие Израиля задержали на Западном берегу реки Иордан съемочную команду журналистов немецкого телеканала ARD, после чего угрожали им.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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