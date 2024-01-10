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«Известия» показали кадры уничтожения укрепрайона ВСУ под Северском танкистами ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские танкисты методично уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска фугасными снарядами. Кадрами боевой работы военнослужащих ВС РФ поделился с места событий военный корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Танк сейчас работает, по сути, как артиллерийское орудие. Ведет огонь из закрытой огневой позиции. Поэтому, видите, дуло пушки чуть задрано для того, чтобы перебить естественные преграды и попасть точно в цель», — рассказывает военкор.

Как пояснили российские бойцы, фугасный снаряд наиболее эффективен в данном случае потому, что сначала зарывается в землю или пробивает укрытие какое-нибудь, и только потом взрывается. Один военнослужащий ВС РФ рассказал Левину, что они довольно часто выезжают на огневые позиции — по 5-6 раз за неделю.

«По разным целям работаем, в основном, укрепления вражеские — здания, ДОТы их «разбираем». Пехоту частенько», — поделился боец.

Военкор отмечает, что российская армия серьезно отбросила противника на этом направлении. И во многом это заслуга танкистов. ВС РФ занимают новые рубежи и укрепляют передовые отряды, а из глубины их поддерживает артиллерия.

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Ранее, 6 января, старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил, что артиллерия группировки поразила более 100 объектов ВСУ за сутки, в том числе в рамках контрбатарейной борьбы в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы. Потери противника за сутки составили до 90 военнослужащих.

До этого, 2 января, Шаров заявил, что бомбардировочная авиация нанесла удары по 18 опорным и четырем командным наблюдателям пунктам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска. Он отметил, артиллеристы группировки «Центр» подавили и поразили более 120 целей на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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