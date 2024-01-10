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WAFA сообщило о гибели 15 человек из-за удара ЦАХАЛ по жилому дому

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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По меньшей мере 15 человек погибли в результате атаки Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому в секторе Газа. Об этом сообщило информагентство WAFA в среду, 10 января.

Квартира в жилом доме, куда пришелся удар, располагалась в районе Тель-эль-Султан, к западу от города Рафах. Помещение принадлежало семье Нофаль.

Источник в медицинских службах сообщил агентству, что в кувейтскую больницу в Рафахе прибыли 15 тел погибших. Еще несколько человек получили ранения.

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Ранее, 7 января, член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта жертвами действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали более 30 тыс. человек. Он также подчеркнул, что по меньшей мере 6 тыс. раненых нуждаются в экстренной эвакуации из Газы для оказания им необходимой медицинской помощи.

В этот же день телеканал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате 17 человек погибли.

Накануне 18 человек погибли после того, как ЦАХАЛ ударила по Хан-Юнису. Отмечалось, что среди жертв есть минимум один ребенок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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