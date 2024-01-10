Игорь Петренко рассказал о самом волнительном на съемках картины «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Актер Игорь Петренко съемкам в современном кино предпочитает историческое. Один из его недавних проектов — детективный сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» о реальной группировке, промышлявшей в блокадном Ленинграде. Петренко исполнил главную роль — следователя уголовного розыска Тихона Львова, который должен найти и обезвредить врага.

Премьера на РЕН ТВ состоится 28 января к 80-летию полного освобождения Ленинграда от осады фашистов.

По словам Петренко, то, что творится сейчас на планете, заставляет нас всех объединиться, начинает перекликаться с тем временем, с теми проблемами, которыми живут герои сериала. И в сознании его персонажа есть это чувство единения, чувство некоей всеобщей борьбы с глобальным злом.

«Эта тема, мне кажется, сегодня достаточно актуальна. И капитан Львов интересен в первую очередь, наверное, тем, что он был неравнодушен и отдавал себя полностью борьбе со злом и помощи всем нуждающимся. Делился едой, хотя, в общем-то, не должен был этого делать. Какая-то у него была рана, видимо, психологическая, что он себя вообще не жалел. Наверное, это было самым волнительным в работе над персонажем», — признался он.

Актер добавил, что при профессиональных качествах и навыках в его герое доминировало неравнодушие ко всему, что происходит вокруг, его переживание за людей — это было для Петренко важным в работе над ролью.

По сюжету Львов охотится даже не за преступниками. Несмотря на то, что в банде «ЗИГ ЗАГ» было много людей с криминальным прошлым, они все были завербованы, ими руководили заброшенные диверсанты.

«Они занимались воровством продовольствия, подделкой карточек, поджогами, убийствами. Это была страшнейшая банда! Удивительно, что до сегодняшнего дня, с кем бы я ни разговаривал и кому бы ни рассказывал, все впервые об этом слышат», — рассказал актер.

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