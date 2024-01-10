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Врач предупредила о вреде минералки для людей с болезнями почек и ЖКТ

Врач Демьяновская: при болезнях почек и ЖКТ стоит быть аккуратнее с минералкой
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Фото: ТАСС/Павел Головкин
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Минеральную воду считают полезной при заболеваниях пищеварительной системы, ожирении, сахарном диабете и во время отравления. Однако при наличии болезней почек и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) человеку лучше быть осторожнее с минералкой, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Избыток некоторых минералов, таких как натрий, в минеральной воде может негативно сказаться на функции почек. При острой или хронической почечной недостаточности рекомендуется временно воздержаться от употребления такой воды или хотя бы обсудить это с лечащим врачом», — пояснила она.

Кроме того, по словам врача, сильногазированная минеральная вода может ухудшить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда кислое содержимое желудка попадает в пищевод: газы усиливают изжогу, боль в верхней части живота и отрыжку. Чтобы этого избежать, советуют заранее выпустить газы из бутылки.

«В период обострения язвенной болезни желудка минеральную воду не назначают. Кроме того, некоторые виды минеральной воды с высоким содержанием натрия и хлора не рекомендуются людям с гипертонической болезнью из-за способности этих ионов повышать артериальное давление», — отметила Демьяновская.

Она также добавила, что существуют общие рекомендации по употреблению минералки: важно выбирать продукт высокого качества и не пить лечебные виды воды без согласования с врачом.

«Столовую минеральную воду можно пить без ограничений, однако рекомендуется все-таки сочетать ее с обычной питьевой водой. Лечебно-столовую и лечебную воду лучше употреблять после консультации с врачом, который определит безопасное количество такой воды, а также вид и способ ее употребления, принимая во внимание индивидуальные особенности», — заключила Демьяновская.

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Ранее, 1 января, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Известиям», как снять похмелье. Врач посоветовал для облегчения состояния вызвать рвоту, чтобы постараться освободить ЖКТ от большего объема токсинов, а также пить больше воды (бульон, мятный чай, минералка).

До этого, 5 октября, врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что один-два выпитых стакана чистой воды натощак после сна не только помогают проснуться, но и полезны для здоровья, в том числе способствуют профилактике ряда заболеваний, а также положительно влияют на внешность и помогают в борьбе с лишним весом. Она отметила, что это помогает организму восстановить водный баланс, который нарушается из-за потери жидкости во сне, а также запустить работу ЖКТ и мочевыделительной системы

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