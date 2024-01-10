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Эксперты оценили риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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США опасаются расширения конфликта на Ближнем Востоке, а именно открытия новых фронтов — Израиль не только продолжает военные действия в Газе, но и проводит точечные операции за пределами анклава, нацеленные на руководство исламских группировок.

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По словам журналиста-международника Аббаса Джумы, убийство высокопоставленных лиц ХАМАС и «Хезболлы» свидетельствует о том, что на поле боя Израиль не достигает значительных успехов.

ֿ«Его командованию необходимо добиться того, что можно было бы выдать за своего рода «победу». Однако какими бы высокопоставленными убитые ни были — значительной роли в сегодняшней войне это не сыграет. Подобные операции не наносят серьезного ущерба этим движениям», — сказал он «Известиям».

Опасность эскалации растет с каждым днем этой войны. Одна из наиболее опасных — ситуация с «Хезболлой», поскольку боевые действия на границе с Ливаном усиливаются.

«Всё это может взорваться в любую минуту, в любой день и легко распространиться за пределы стран. Реальна и угроза применения странами ядерного оружия, хотя ее можно избежать», — считает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

В связи с этим Вашингтон пытается скорректировать позицию по отношению к действиям Израиля в секторе Газа. По крайней мере, риторика продолжительной поддержки операции Вашингтоном расходится со словами президента страны Джо Байдена в преддверии выборов в ноябре. С начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке в США резко возросло число случаев проявления антисемитизма — с 7 октября по 7 декабря этот показатель увеличился на 337% по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

В преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах растет число случаев антисемитизма, и многие начинают сомневаться в целесообразности помощи Израилю, однако активных действий по смене позиции Вашингтона не проявляют.

8 января американский президент выступал перед избирателями в церкви в Чарльстоне, Южная Каролина, где в 2015 году сторонник превосходства белой расы убил девять темнокожих. Тогда он заявил о связи расизма с проблемой политического насилия и объявил о работе с израильским правительством, чтобы «заставить их значительно сократить присутствие и в значительной степени уйти из сектора Газа».

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Тихое заявление: изменят ли США свой подход к войне в Газе

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